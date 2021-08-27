Поезд Москва – Ярославль задержали более чем на 2 часа из-за смерти пассажира

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Из-за смерти пассажира более чем на два часа задержали поезд № 102 Москва – Ярославль, который должен был отправиться с Ярославского вокзала. Об этом рассказали в пресс-службе МЖД.

"Сегодня в 07:35 в пассажирском поезде № 102 Москва – Ярославль, который должен был отправиться с Ярославского вокзала, был обнаружен пассажир, не подававший признаков жизни. К нему оперативно была вызвана скорая помощь, врачи которой констатировали смерть", – говорится в сообщении.

Сейчас следственные органы работают на месте происшествия, выясняются обстоятельства случившегося. На движение пригородных поездов ситуация не повлияла. Для сокращения времени задержки поезда в МЖД принимают все необходимые меры.

В декабре прошлого года после посадки самолета рейса Москва – Пермь в аэропорту прибытия умер пассажир.

Он почувствовал себя плохо в аэропорту Большое Савино. До прибытия бригады медиков ему была оказана первая помощь членами экипажа. Прибывшие на борт врачи констатировали смерть.