Поезд Москва – Ярославль задержали более чем на 2 часа из-за смерти пассажира

09:51
Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Из-за смерти пассажира более чем на два часа задержали поезд № 102 Москва – Ярославль, который должен был отправиться с Ярославского вокзала. Об этом рассказали в пресс-службе МЖД.
"Сегодня в 07:35 в пассажирском поезде № 102 Москва – Ярославль, который должен был отправиться с Ярославского вокзала, был обнаружен пассажир, не подававший признаков жизни. К нему оперативно была вызвана скорая помощь, врачи которой констатировали смерть", – говорится в сообщении.
Сейчас следственные органы работают на месте происшествия, выясняются обстоятельства случившегося. На движение пригородных поездов ситуация не повлияла. Для сокращения времени задержки поезда в МЖД принимают все необходимые меры.
В декабре прошлого года после посадки самолета рейса Москва – Пермь в аэропорту прибытия умер пассажир.
Он почувствовал себя плохо в аэропорту Большое Савино. До прибытия бригады медиков ему была оказана первая помощь членами экипажа. Прибывшие на борт врачи констатировали смерть.
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