Поезда Белорусского направления МЖД в сторону Москвы следуют с опозданием

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Поезда Белорусского направления Московской железной дороги (МЖД) в сторону Москвы следуют с опозданием. Задержки связаны с техническими причинами, сообщает пресс-служба МЖД.

"Железнодорожникам потребовалось дополнительное время для завершения путевых работ", – говорится в сообщении.

В МЖД отметили, что специалисты предпринимают все меры, направленные на введение движения поездов в график.

Ранее в столичном метро призвали пассажиров не удерживать двери вагонов поездов на станциях, поскольку из-за этого могут возникнуть задержки в графике движения.