Пассажирский поезд Казань – Москва задерживается из-за вынужденной остановки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Из-за вынужденной остановки на станции Кривандино Казанского направления МЖД задерживается пассажирский поезд Казань – Москва. Об этом сообщили в пресс-службе магистрали.

"Прогнозируемая задержка в пути составит более часа. На движение других поездов ситуация не повлияла", – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что для сокращения времени стоянки поезда железнодорожники принимают все необходимые меры. Пассажирам приносят извинения за доставленные неудобства.

Ранее в столичном метро призвали пассажиров не удерживать двери вагонов поездов на станциях, поскольку из-за этого могут возникнуть задержки в графике движения.