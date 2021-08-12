На Рижском направлении МЖД увеличат число компенсационных автобусов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Из-за ремонтных работ на Рижском направлении МЖД 14–15 августа 2021 года количество рейсов компенсационных автобусов на данном участке увеличат до 100. Об этом рассказали в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании.
"ЦППК увеличила количество компенсационных рейсов до 100 по маршрутам: Нахабино – Тушинская, Шаховская – Волоколамск в обоих направлениях, а также Павшино – Тушинская и Волоколамск – Шаховская", – говорится в сообщении.
Чтобы проехать, пассажирам нужно показать проездной документ на пригородные поезда, действительный на данном маршруте. В ЦППК добавили, что на фактическое время отправления будет влиять дорожная ситуация на маршруте следования. Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно на официальном сайте компании.
Ранее сообщалось, что поезда Ярославского направления МЖД будут курсировать по измененному расписанию в августе и в первой половине сентября. Изменения связаны с проведением путевых работ.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: