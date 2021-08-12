На Рижском направлении МЖД увеличат число компенсационных автобусов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Из-за ремонтных работ на Рижском направлении МЖД 14–15 августа 2021 года количество рейсов компенсационных автобусов на данном участке увеличат до 100. Об этом рассказали в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании.

"ЦППК увеличила количество компенсационных рейсов до 100 по маршрутам: Нахабино – Тушинская, Шаховская – Волоколамск в обоих направлениях, а также Павшино – Тушинская и Волоколамск – Шаховская", – говорится в сообщении.

Чтобы проехать, пассажирам нужно показать проездной документ на пригородные поезда, действительный на данном маршруте. В ЦППК добавили, что на фактическое время отправления будет влиять дорожная ситуация на маршруте следования. Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно на официальном сайте компании.

Ранее сообщалось, что поезда Ярославского направления МЖД будут курсировать по измененному расписанию в августе и в первой половине сентября. Изменения связаны с проведением путевых работ.