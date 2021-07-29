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Транспорт

11:38

Расписание поездов на Киевском направлении МЖД изменится в начале августа

транспорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Сергей Быстров

Расписание движения поездов на Киевском направлении Московской железной дороги (МЖД) изменится в начале августа в связи с проведением путевых работ. Об этом сообщает пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

"В ночное время 1–4 августа с 23:40 до 05:40 и 4–7 августа с 22:50 до 05:00 скорректирован график движения на Киевском направлении в связи с проведением путевых работ между Крекшино и Толстопальцево. 1–4 августа поезда на указанном участке проследуют в реверсивном режиме по второму пути. У них изменится время отправления и прибытия, а также режим остановок", – говорится в сообщении.

Кроме того, 4–7 августа электрички на данном участке будут ходить поочередно по первому пути, причем некоторые поезда проследуют без остановок.

В ЦППК призвали пассажиров планировать поездки заранее с учетом данных изменений. Подробнее ознакомиться с ними, а также узнать действующее расписание пригородных электричек можно на станциях, остановочных пунктах, официальном сайте компании и в мобильном приложении.

Ранее сообщалось, что поезда Ярославского направления Московской железной дороги (МЖД) будут курсировать по измененному расписанию в конце июля, в августе и в первой половине сентября. Изменения связаны с проведением путевых работ.

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