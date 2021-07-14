График движения поездов Савеловского направления МЖД и МЦД-1 изменится в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Расписание некоторых поездов Савеловского направления Московской железной дороги (МЖД), первого Московского центрального диаметра (МЦД-1) и аэроэкспрессов изменится в выходные. Это связано с проведением работ на путях, сообщили в пресс-службе МЖД.
"В выходные дни июля в связи с укладкой 2,8 километра бесстыкового пути на участке Москва-Бутырская – Бескудниково изменится расписание пригородных поездов Савеловского направления МЖД, МЦД-1 и аэроэкспрессов", – говорится в сообщении.
Технологические окна назначены с 00:01 до 12:00 в выходные дни июля, а также 1 августа.
Предполагается, что специалисты выполнят работы по капитальному ремонту пути. На время работ поезда запустят по соседнему пути.
Также на участках Каналстрой – Вербилки и Каналстрой – Дмитров с 09:50 до 15:00 с 19 по 23 июля запланированы работы по обслуживанию путевой инфраструктуры. В связи с этим изменится расписание аэроэкспрессов. Также изменения коснутся отправления и прибытия электричек и количества остановок.
Пассажиров попросили заранее ознакомиться с изменениями в расписании электричек. Сделать это можно на вокзалах и остановках, на сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам" и в мобильном приложении "РЖД пассажирам".
Ранее стало известно, что участок МЦД-2 между станциями Курский вокзал и Каланчевская будет закрыт для поездов с 12:00 до 14:00 во все выходные июля.
В это время на указанных станциях начнут строительство новых зданий для диспетчеров, которые затем будут переведены на микропроцессорную систему управления движением поездов.
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