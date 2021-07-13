Расписание аэроэкспрессов изменится с 16 по 18 июля

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

С 16 по 18 июля 2021 года в расписании поездов компании "Аэроэкспресс" произойдут изменения. Об этом сообщается на сайте перевозчика.

Изменения расписания коснутся поездов между аэропортами Внуково, Шереметьево, Домодедово и вокзалами Москвы. Также изменится движение транспорта между станциями МЦК и МЦД.

Кроме того, часть рейсов на направлении в Шереметьево будет отменена.

Ранее стало известно, что участок МЦД-2 между станциями Курский вокзал и Каланчевская будет закрыт для поездов с 12:00 до 14:00 во все выходные июля.

В это время на указанных станциях начнут строительство новых зданий для диспетчеров, которые затем будут переведены на микропроцессорную систему управления движением поездов.