В московском метро призвали пассажиров не удерживать двери вагонов во избежание задержек

В столичном метро призвали пассажиров не удерживать двери вагонов поездов на станциях, поскольку из-за этого могут возникнуть задержки в графике движения. Об этом сообщает пресс-служба метрополитена.
Ранее в понедельник удерживание дверей пассажирами на станции "Библиотека имени Ленина" привело к увеличению интервалов движения составов на Сокольнической линии.
"Движение поездов на Сокольнической линии осуществляется в соответствии с графиком. <...> Убедительно просим не удерживать двери: это негативно отражается на графике движения и увеличивает скопление пассажиров на платформах следующих станций", – говорится в сообщении.
Там отметили, что из-за удерживания дверей поезд дольше находится на станции, поэтому следующие за ним составы вынуждены двигаться с пониженной скоростью. Это приводит к тому, что пассажиры на последующих станциях дольше ждут своих поездов. В пресс-службе призвали пассажиров не пытаться задерживать уходящий поезд, поскольку в часы пик интервалы их движения минимальны.
"Ожидание следующего поезда не займет много времени", – добавили в подземке.
Ранее на участке Сокольнической линии метро между станциями "Университет" и "Юго-Западная" возобновилось движение поездов. Уточняется, что составы по-прежнему пока не будут останавливаться на станции "Проспект Вернадского": там продолжаются работы по строительству перехода на одноименную станцию Большой кольцевой линии.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: