В московском метро с октября станет больше женщин-машинистов

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

В октябре вторая женская группа закончит учебу на машиниста электропоезда, сообщает пресс-служба департамента транспорта в своем телеграм-канале.

Сейчас новой профессии учатся 42 девушки. Среди них стюардесса, директор магазина, мастер спорта, сотрудник таможни и полицейский.

Обучение стартовало в марте этого года. Девушки проходят подготовку в смешанных группах вместе с мужчинами.

В январе на Филевской линии появился первый женский отряд машинистов. Через некоторое время желание узнать больше о вакансии изъявили 130 женщин, а 42 пришли учиться.

"Более трети всех сотрудников Мосметро – женщины. По этому показателю мы на втором месте среди всех метрополитенов мира. Мы рады, что все больше женщин выбирают профессию машиниста – Мосметро дает возможность реализовать себя и заниматься любимым делом", – сказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

5 марта к работе на МЦК приступила первая женщина – помощник машиниста поезда "Ласточка" Виктория Власенкова. Уточняется, что помощник машиниста контролирует работу приборов в кабине, следит за показаниями светофоров, сигнальных знаков и указателей для обеспечения безопасности движения поездов.