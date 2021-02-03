Женщины-машинисты рассказали о первом месяце работы в метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Выпускницы первого набора женщин-машинистов Яна Шарова и Татьяна Бакова рассказали, как прошел их первый месяц работы в Московском метрополитене.

По словам Шаровой, она решила попробовать свои силы в учебной группе, но лишь после прохождения медкомиссии и начала обучения поняла, что хочет дойти до конца. О своем решении девушка не жалеет.

Бакова, в свою очередь, уже работала в метро в качестве дежурной по станции, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"По профессии я инженер-технолог по неорганической химии, раньше работала на крупном предприятии и даже была в свое время начальником лаборатории. Относительно недавно устроилась в Московский метрополитен", – рассказала машинистка.

Шарова рассказала, что в первые рабочие дни испытывала большой выброс адреналина. В первую смену, вспоминает девушка, она буквально боялась дышать.

"Впечатления, конечно, непередаваемые. Я под впечатлением ходила еще недели две и думала, насколько правильным был мой выбор. Все-таки не просто так я столько искала себя", – рассказала машинистка.

Что касается Баковой, то она пережила первые рабочие дни спокойно. Женщина отметила, что график чередует дневные, вечерние и ночные смены, что позволяет и адекватно восстановиться, и пообщаться с семьей.

Женщины-машинисты отметили, что поначалу им было непривычно работать исключительно в мужском коллективе. Вместе с тем они указали на то, что ответственность, сосредоточенность и решительность, необходимые в профессии, являются универсальными качествами для всех полов.

Первый поезд под управлением женщины-машиниста запустили в столичном метро в начале января 2021 года. Состав следует по Филевской линии. Всего курс обучения прошли 12 женщин, которые включены в штатное расписание радиального направления.

