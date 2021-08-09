Движение возобновилось между станциями метро "Университет" и "Юго-Западная"

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

На участке Сокольнической линии метро между станциями "Университет" и "Юго-Западная" возобновилось движение поездов.

При этом уточняется, что составы по-прежнему пока не будут останавливаться на станции "Проспект Вернадского": там продолжаются работы по строительству перехода на одноименную станцию Большой кольцевой линии.

Рабочие заканчивают возведение стен и опорных конструкций, завершить работы планируется 23 августа, до этого для пассажиров будет работать маршрут автобусов КМ.

17 июля был закрыт участок Сокольнической линии между станциями "Спортивная" и "Тропарево". Это было связано с работами по интеграции "Проспекта Вернадского" с БКЛ, для которых требовалось отключение днем линий электроснабжения, связи и водоснабжения, поскольку из-за жесткого регламента сделать это ночью было невозможно.

26 июля открылись станции "Воробьевы горы", "Юго-Западная и "Университет", однако движение между последними двумя возобновлено не было.

