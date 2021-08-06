В Москве изменятся маршруты трамваев между станциями метро "Войковская" и "Дмитровская"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Самарин Евгений

С 7 по 13 августа трамваи между станциями "Войковская" и "Дмитровская" будут ходить по измененным маршрутам. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

В ведомстве рассказали, что в эти дни трамваи не будут заезжать на разворотное кольцо у станции метро "Войковская". Остановку перенесут на 250 метров – в 1-й Новоподмосковный переулок.

В Дептрансе уточнили, что в период с 7 по 8 августа трамваи № 27, 29 и 30 курсировать не будут. Маршрут № 31 продлят от станции метро "Войковская" до Михалково. В вечернее время восстановится движение трамвая № 23.

С 9 по 13 августа трамваи № 27 и 31 объединят в один маршрут № 27+31. Он пройдет от станции метро "Дмитровская" через станцию метро "Войковская" (1-й Новоподмосковный переулок) до проспекта Маршала Жукова.

В этот период трамвай № 30 будет работать до 21:00. В вечернее время движение трамваев до станции метро "Дмитровская" будет восстановлено.

Причина таких изменений – ремонт трамвайных путей на разворотном кольце у станции метро "Войковская". В Дептрансе пояснили, что эти работы требуют полного закрытия движения.

Ранее Дептранс Москвы сообщил, что с 7 августа из-за ремонта путей на проспекте Мира трамвай № 17 перестанет ходить по выходным. В будние дни он продолжит курсировать в обычном режиме.