Новые низкопольные трамваи выйдут на столичные маршруты раньше срока

Фото: портал мэра и правительства Москвы

40 полностью низкопольных односекционных трамвайных вагонов от ПК "Транспортные системы" прибыли в Краснопресненское депо раньше срока. Информация об этом появилась в телеграм-канале столичного Дептранса.

Трамваи нового поколения адаптированы для маломобильных пассажиров, оснащены системой климат-контроля, разъемами USB и TYPE-C для зарядки гаджетов, а также мультимедийными экранами.

"Мы получили 40 новых вагонов с опережением графика и выводим их на маршруты почти на 3 месяца раньше, чем планировали", – сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он рассказал, что новые трамваи заменят устаревшие модели на севере и северо-западе города, а также добавил, что в этом году столица получит более сотни вагонов.

Ранее Сергей Собянин перечислил основные планы развития транспорта в 2021 году. Важной задачей было обозначено улучшение доступности транспортной инфраструктуры для маломобильных пассажиров и подготовка к запуску речного транспорта.

