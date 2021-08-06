В Москве перестанут ходить трамваи № 17 в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
С 7 августа трамваи № 17 перестанут ходить по выходным из-за работ по ремонту путей, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
В ведомстве отмечают, что вместо трамвая пассажиры могут воспользоваться автобусом № 17 от остановки "ВДНХ (южная)" до "Медведково". Для проезда в Останкино можно воспользоваться трамваями № 11 и 25.
"Пересаживайтесь между трамваями № 11, 25 и автобусом № 17 на остановке "ВДНХ (северная)", – пояснили в Дептрансе.
Причиной изменений в работе трамваев № 17 называют начало ремонта путей на проспекте Мира. Работы требуют закрытия движения, однако ограничиться возможно лишь выходными днями. В будни трамваи будут курсировать по обычному маршруту.
В Москве прорабатывают технологию ремонта трамвайных путей без остановки транспорта. Планируется, что при ремонте участка одного пути трамвай будет через накладные временные стрелки проезжать этот участок по соседнему. Нововведение позволит восстанавливать пути незаметно для жителей столицы.
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