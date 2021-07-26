Станции метро "Юго-Западная", "Университет" и "Воробьевы горы" открылись досрочно

Фото: ТАСС/Даниил Колодин
Станции Сокольнической линии метрополитена "Юго-Западная", "Университет" и "Воробьевы горы" досрочно открыли для пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба метро в Twitter.
"Изменился закрытый участок Сокольнической линии. Досрочно открыты станции "Юго-Западная", "Университет" и "Воробьевы горы". Нет движения между "Университетом" и "Юго-Западной", – говорится в сообщении.
Ранее глава Дептранса Максим Ликсутов рассказал, что специалисты заканчивают ту часть работ по перекладке кабеля, которая позволит открыть для пассажиров соседние с "Проспектом Вернадского" станции. А в ближайшее время появится и "Проспект Вернадского" Большого кольца (БКЛ), который сократит путь в соседние районы в среднем на полчаса.
Движение на участке Сокольнической линии метро между станциями "Спортивная" и "Тропарево" ограничили для подготовки к открытию в сентябре юго-западного участка Большой кольцевой линии. В частности, строится пересадка на станции "Проспект Вернадского".
Часть закрытого участка Сокольнической линии метро открыли досрочно
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