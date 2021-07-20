В Дептрансе оценили восстановление пассажиропотока в общественном транспорте Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Департамент транспорта Москвы представил данные по восстановлению пассажиропотока в столице после отмены пандемийных ограничений. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

"Мы сравнили пассажиропоток – на ж/д он восстановился быстрее, чем на других видах транспорта: каждый день мы перевозим на кольце и диаметрах больше 800 тысяч человек", – сообщили в Дептрансе.

По данным ведомства, горожане и жители Подмосковья все чаще выбирают для поездок Московское центральное кольцо (МЦК) и Московские центральные диаметры (МЦД).

"При запуске МЦК мы делали ставку на реорганизацию промышленных районов в инвестиционно привлекательные территории для застройки жилой и коммерческой недвижимостью. И это сработало: жители новостроек и сотрудники новых офисов выбирают МЦК", – отметил заммэра Москвы Максим Ликсутов.

Глава транспортного комплекса столицы добавил, что МЦД, в свою очередь, часто выбирают как средство передвижения для коротких поездок. По словам специалиста, горожане в подобных случаях отказываются от метро или такси.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о наименовании девяти станций Троицкой линии метро (проектное название – Коммунарская). Здесь появятся станции "Крымская", "Академическая", "Вавиловская", "Тютчевская", "Бачуринская", "Коммунарка", "Сосенки", "Ракитки", "Десна".