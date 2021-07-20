Собянин утвердил наименования девяти станций Троицкой линии метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Девять станций строящейся Троицкой линии метро получили названия. Их присвоил Сергей Собянин, рассказали в пресс-службе мэра и правительства столицы.

Линия метро, проходящая от станции МЦК Крымская до Троицка, теперь называется Троицкая. Ранее она носила проектное название "Коммунарская". Девять будущих станций получили названия: "Крымская", "Академическая", "Вавиловская", "Тютчевская", "Бачуринская", "Коммунарка", "Сосенки", "Ракитки", "Десна".

Название "Яхромская" получила строящаяся станция Люблинско-Дмитровской линии метро, которая расположена на пересечении Дмитровского шоссе и улицы 800-летия Москвы.

Ранее сообщалось, что на юго-востоке Москвы начнут реконструировать путепровод "Текстильщики-1". Из-за этого в районе станции метро "Текстильщики" изменится схема движения.