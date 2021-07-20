Более 110 тыс пассажиров воспользовались "Смоленской" после реконструкции

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Более 110 тысяч пассажиров воспользовались станцией "Смоленская" Арбатско-Покровской линии метро с момента ее открытия после реконструкции, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Он поблагодарил специалистов за качественную работу по реставрации памятника архитектуры. По словам Ликсутова, реставраторы внимательно отнеслись к каждому элементу и вернули станции облик, который изначально задумывали архитекторы.

"После открытия горожане начали тут уже более 110 тысяч поездок. Уверен, что они высоко оценили изменения на станции", – заключил заммэра.

В июле станцию "Смоленская" Арбатско-Покровской линии метро открыли после реконструкции. На станции заменили эскалаторы 1953 года, а вестибюлю вернули исторический вид. Новые эскалаторы рассчитаны на 50-летний срок эксплуатации. Они отличаются более плавным ходом, а также надежны и энергоэффективны.

В вестибюле станции изменилось расположение касс. На обновленной "Смоленской" они находятся в центре аванзала, что позволит легче входить на станцию. Кроме того, там восстановили историческое освещение и отреставрировали декоративные элементы – мозаику, лепной декор и мраморную облицовку.

В департаменте транспорта добавили, что в ходе реконструкции рабочие восстановили полы с историческим рисунком и декор витражей фасада.