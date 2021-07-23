Часть закрытого участка Сокольнической линии откроют досрочно

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Участок Сокольнической линии столичного метро откроется раньше на две недели – 26 июля. В понедельник для пассажиров откроют станции "Юго-Западная", "Воробьевы горы" и "Университет". Об этом говорится в сообщении департамента транспорта в телеграм-канале.

"Но станция "Проспект Вернадского" по-прежнему закрыта – это нужно для строительства пересадки на БКЛ. Движения поездов между станциями "Юго-Западная" и "Университет" до 8 августа включительно не будет", – говорится в сообщении.

Пассажиров попросили даже во время открытия части станций пользоваться альтернативными маршрутами.

"Строители заканчивают ту часть работ по перекладке кабеля, которая позволит открыть для пассажиров соседние с "Проспектом Вернадского" станции. А скоро появится и "Проспект Вернадского" Большого кольца, который сократит путь в соседние районы в среднем на полчаса", – приводятся в сообщении слова главы Дептранса Максима Ликсутова.

Движение на участке Сокольнической линии метро между станциями "Спортивная" и "Тропарево" ограничили для подготовки к открытию в сентябре юго-западного участка Большой кольцевой линии. В частности, строится пересадка на станции "Проспект Вернадского".