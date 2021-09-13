Расписание аэроэкспрессов во Внуково изменится 18 и 26 сентября

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
"Аэроэкспресс" внес изменения в движение поездов между Киевским вокзалом и аэропортом Внуково на 18 и 26 сентября. Это связано с проведением плановых работ на Киевском направлении МЖД, сообщает пресс-служба перевозчика.
Так, 18 сентября аэроэкспрессы ходить не будут. Их движение возобновится в стандартном режиме с 06:00 19 сентября. А 26 сентября временно прекратят курсировать утренние поезда, однако их движение восстановят уже к 12:00 того же дня.
Сами терминалы "Аэроэкспресса" на Киевском вокзале и во Внуково продолжат в эти дни работать в обычном режиме.
На время изменений пассажирам рекомендуют добираться в воздушную гавань на метро с пересадкой на наземный общественный транспорт. Для тех, кто приобрел билеты на аэроэкспресс заранее, предусмотрена компенсация.
Ранее сообщалось, что из-за путевых работ с 10 по 22 сентября меняется расписание некоторых электричек Ярославского направления МЖД. Технологические окна назначены на промежуток с 22:30 до 04:50. В это время поезда курсируют по соседним путям, несколько электричек выведены из расписания.
"Аэроэкспресс" 18 сентября отменяет все рейсы между Внуково и Киевским вокзалом
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