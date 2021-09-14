Расписание электричек Курского направления МЖД и МЦД-2 изменится с 20 по 30 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Сергей Быстров

Расписание пригородных поездов Курского направления Московской железной дороги и МЦД-2 изменится во второй половине сентября из-за укладки бесстыкового пути на участке Москва – Люблино, сообщает пресс-служба магистрали.

В будние дни, с 20 по 30 сентября, с 22:30 до 05:30 железнодорожники проведут укладку на перегоне Москва – Люблино 800 метров бесстыкового пути. Бесстыковые пути позволят повысить комфорт пассажиров во время поездки, обеспечить плавность хода поездов и снизить уровень шума.

На время работ изменится расписание и маршруты некоторых пригородных поездов Курского направления и электричек, смежных с Рижским направлением.

Ранее сообщалось, что с 15 по 19 ноября изменится расписание поездов "Сапсан" из-за работ по модернизации железнодорожной инфраструктуры на станции Вышний Волочек.

Из-за этого отменяются поезда № 756 сообщением Санкт-Петербург – Москва и № 766 Москва – Санкт-Петербург. Кроме того, внесены изменения в расписание поезда № 758, следующего между Нижним Новгородом и Санкт-Петербургом, а также № 760 Москва – Санкт-Петербург.

