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Москва 24

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Транспорт

02:24

Свыше 30 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы

транспорт город

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В общей сложности 34 рейса задержали и отменили в столичных аэропортах. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписания".

Так, в Шереметьево отменили 21 рейс и задержали четыре. В Домодедово отменили два рейса и задержали три.

Меньше всего корректировок внесли в расписание аэропорта Внуково. Там не могут вылететь три рейса, один отменили.

О причинах изменений в расписании не сообщается.

В конце сентября десятки москвичей почти сутки не могли вылететь из Геленджика. Время вылета переносили каждые полчаса. Многие пассажиры не выдержали и уехали в гостиницы.

Ранее в этот же день два самолета из Москвы не смогли приземлиться в Якутске из-за сильного ветра. Лайнеры перенаправили в город Мирный. Однако местный аэропорт оказался к этому не готов. Небольшая авиагавань не справилась с потоком пассажиров с трех самолетов. Людям пришлось сидеть вдоль стен и спать на полу.

Аэропорт города Мирный не справляется с потоком пассажиров

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