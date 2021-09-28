Аэропорт города Мирный не справляется с потоком пассажиров

Два самолета из Москвы не смогли приземлиться в Якутске из-за сильного ветра и их перенаправили в Мирный. Однако местный аэропорт оказался к этому не готов.

Три больших самолета выгрузили в небольшой авиагавани. Люди спят на полу, сидят вдоль стен. Места всем катастрофически не хватает.

Судя по видео, которое выкладывают в Сеть, практически все без масок, а социальная дистанция там в принципе невозможна. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.