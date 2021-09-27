В аэропорту Токио черепаха задержала несколько рейсов

В аэропорту Нарито в Токио черепаха задержала несколько рейсов. Началось все с того, что самолет местной авиакомпании выруливал на взлетную полосу.

Этот Airbus A380 летает только из Японии на Гавайи и обратно, поэтому его фюзеляж решили украсить изображениями черепах, которые считаются одним из символов Гавайских островов. Однако пилот увидел на полосе самую настоящую черепаху.

Начинать взлет в такой ситуации командир воздушного судна не решился. Рейс был задержан. Также не по расписанию в итоге взлетели еще 5 бортов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.