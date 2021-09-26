Германии завершились выборы в бундестаг

Выборы в Германии официально завершены. Все избирательные участки закрылись. Начали появляться данные опросов и экзитполов.

Победу может одержать социал-демократическая партия. Она может набрать до 26%. По версии некоторых СМИ, за блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов проголосовало 24% избирателей. Разница слишком маленькая, поэтому результат может измениться.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

