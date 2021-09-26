В Берлине закончились бюллетени для голосования на выборах в бундестаг

В Берлине закончились бюллетени. Проголосовать на выборах в бундестаг можно только личино, без электронного варианта. А из-за марафона, который проходит параллельно, улицы перекрыты, и грузовики не могут доставить коробки с бюллетенями.

Сегодня немцы должны выбрать нового канцлера. Последние 16 лет эту должность занимала Ангела Меркель. Как говорят социологи, упорная борьба развернется между двумя политическими силами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

