Задержавшиеся из-за стаи птиц на Кубе граждане РФ вылетели в Россию

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Пассажиры самолета, столкнувшегося со стаей птиц на взлетно-посадочной полосе на Кубе, отправились в Россию на другом борте. Лайнер с россиянами совершил взлет, рассказали РИА Новости в консульстве РФ на Кубе.

Инцидент произошел 24 сентября. Пассажирский самолет рейса ZF556 Варадеро – Москва столкнулся со стаей птиц на взлетно-посадочной полосе.

Воздушное судно благополучно вернулось на место стоянки. После случившегося туристов разместили в гостиницах.

"За ними (туристами. – Прим. ред.) прислали новый самолет, и сегодня они улетели", – подтвердила генеральный консул РФ на Кубе Нана Мгеладзе.

Ранее почти 20 авиарейсов задержали и отменили в Москве.

Больше всего корректировок случилось в аэропорту Домодедово. Там задержали 9 самолетов, при этом вылет одного лайнера был отменен.