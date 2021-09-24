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Происшествия

16:57

Задержавшихся из-за стаи птиц на Кубе россиян разместили в гостиницы

происшествия за рубежом транспорт

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Пассажиры самолета, столкнувшегося со стаей птиц на взлетно-посадочной полосе на Кубе, были размещены в гостинице. Об этом РИА Новости сообщили в туроператоре Anex Tour.

Инцидент произошел 24 сентября. Пассажирский самолет рейса ZF556 Варадеро – Москва столкнулся со стаей птиц на взлетно-посадочной полосе.

"С целью обеспечения безопасности командир принял решение прекратить разбег, и воздушное судно благополучно вернулось на место стоянки", – рассказала представитель авиакомпании Azur Air.

Отмечается, что пассажиров отправят в Москву резервным рейсом. Его время вылета – 09:35 по местному времени.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали и отменили более 30 авиарейсов. Причины изменений в расписании не сообщались.

Между тем с 5 октября Россия снимет ограничения на авиасообщение с Данией, Джибути, Новой Зеландией, Перу и ЮАР. Также Оперативный штаб принял решение о возобновлении перелетов на Гоа и Тенерифе.

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