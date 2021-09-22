Авиакомпания Utair изменила правила перевозки домашних животных в самолете

Авиакомпания Utair разрешила пассажирам перевозить животных в салоне самолета.

Теперь кошки и собаки могут находиться рядом – на пассажирском кресле у окна. Нужно лишь оформить авиабилет на два места – на себя и на животное.

Также потребуется жесткий контейнер специального размера с надежным замком. При этом вес животного вместе с переноской не должен превышать 20 килограммов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.