Более 30 авиарейсов задержали и отменили в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Задержки и отмены вылетов самолетов фиксируются в Москве. Такие данные приводятся на табло столичных аэропортов.
Как информирует сервис "Яндекс.Расписания", всего изменения затронули 31 рейс.
Больше всего корректировок отмечено в аэропорту Внуково. По актуальным данным, там задержали 8 вылетов, а еще 5 – отменили.
В Домодедово известно об изменении времени вылета для 6 самолетов. Кроме того, 3 лайнера там не взлетят вовсе.
В свою очередь, в Шереметьево задержали 4 рейса. При этом еще 5 взлетов там отменили вовсе.
Причины изменений в расписании не сообщаются.
Ранее стало известно, что с 5 октября Россия снимет ограничения на авиасообщение с Данией, Джибути, Новой Зеландией, Перу и ЮАР, также полеты возобновляются на Гоа и Тенерифе.
РФ возобновляет авиасообщение с Данией, Джибути, Перу, ЮАР и Новой Зеландией с 5 октября
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