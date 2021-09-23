Более 30 авиарейсов задержали и отменили в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Задержки и отмены вылетов самолетов фиксируются в Москве. Такие данные приводятся на табло столичных аэропортов.

Как информирует сервис "Яндекс.Расписания", всего изменения затронули 31 рейс.

Больше всего корректировок отмечено в аэропорту Внуково. По актуальным данным, там задержали 8 вылетов, а еще 5 – отменили.

В Домодедово известно об изменении времени вылета для 6 самолетов. Кроме того, 3 лайнера там не взлетят вовсе.

В свою очередь, в Шереметьево задержали 4 рейса. При этом еще 5 взлетов там отменили вовсе.

Причины изменений в расписании не сообщаются.

Ранее стало известно, что с 5 октября Россия снимет ограничения на авиасообщение с Данией, Джибути, Новой Зеландией, Перу и ЮАР, также полеты возобновляются на Гоа и Тенерифе.