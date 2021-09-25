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Москва 24

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Транспорт

00:21

Почти 20 авиарейсов задержали и отменили в Москве

транспорт город

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве фиксируются отмены и задержки вылетов самолетов. Такие данные представлены столичными аэропортами.

Как передает сервис "Яндекс.Расписания", всего изменения в расписании коснулись 17 рейсов.

Больше всего корректировок случилось в аэропорту Домодедово. Там задержали 9 самолетов, при этом вылет одного лайнера был отменен.

Во Внуково сообщили о переносе времени вылета для одного самолета. В то же время 4 рейса там отменили.

В свою очередь, в Шереметьево задержали один рейс, а еще один – отменили.

Причины случившихся корректировок неизвестны.

Ранее в Москве задержали и отменили более 30 авиарейсов. При этом больше всего корректировок было отмечено в аэропорту Внуково.

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