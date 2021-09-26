В Германии открылись избирательные участки на выборах в бундестаг

Фото: AP Photo/Michael Sohn

В Германии открылись избирательные участки для голосования на парламентских выборах, сообщает РИА Новости.

Участки начали работать в 8:00 по местному времени (9:00 мск), а закроются в 18:00 (19:00 мск). Тогда же появятся результаты exit poll.

По итогам выборов в бундестаг сформируется новое правительство Германии и будет выдвинут новый канцлер. Ангела Меркель не претендует на новый срок.

Ранее в честь уходящей из политики Ангелы Меркель в ФРГ выпустили золотые монеты с ее портретом. Немецкие онлайн-магазины монет и драгоценных металлов предлагают приобрести сувениры на память о завершении 16-летней эпохи канцлера Германии.

Монета весом в 0,3 грамма обойдется желающим в 49 евро. На сувенире указаны годы, в течение которых Меркель была на посту канцлера (2005-2021).

До этого в Германии выпустили памятные золотые пластинки того же веса. На них также изображена Ангела Меркель.