В Германии проходят выборы в бундестаг. После них сменится и канцлер.

Последние 16 лет эту должность занимала Ангела Меркель. Как говорят социологи, упорная борьба развернется между Социал-демократической партией и блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союза.

По последним опросам они идут с разрывом всего в один пункт. Предварительные итоги ЦИК Германии опубликует уже ближайшей ночью. Наиболее вероятным преемником Меркель называют председателя Христианско-демократического союза Армина Лашета.

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