У Москвы нет сведений об отвержении Европой результатов выборов в РФ – Лавров

Фото: Агентство "Москва"/Авилов Александр

Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не обладает сведениями об отвержении Европой результатов выборов в Госдуму.

"У нас никаких указаний на то, что кто-то там официально отвергает результаты наших выборов, которые только что были объявлены, у нас нет таких сведений", – приводит РИА Новости слова Лаврова.

Выборы прошли в России с 17 по 19 сентября включительно. В них приняли участие 14 партий. В семи регионах можно было проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

По итогам голосования конституционное большинство получила "Единая Россия" – 324 кресла в Госдуме. За ней идет КПРФ с результатом 57 мандатов, затем "Справедливая Россия – За правду" – 27, ЛДПР – 21, "Новые люди" – 13. Также по одному мандату получили партии "Родина", "Гражданская платформа", Партия роста, 5 мандатов получили кандидаты, выдвинутые в порядке самовыдвижения.

Ранее Владимир Путин заявил, что претензии к итогам электронного голосования на выборах в Госдуму по Москве возникали не из-за непрозрачности этой системы, а из-за того, что кому-то не понравился их результат.

