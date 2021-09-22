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Политика

19:10

Победители розыгрыша призов среди участников ДЭГ поделились впечатлениями

общество политика

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Во время парламентских и муниципальных выборов в Москве проводилась акция "Миллион призов". Участники дистанционного электронного голосования могли выиграть машины, квартиры или баллы на покупки у партнеров акции. Победители розыгрыша поделились своими впечатлениями в эфире телеканала Москва 24.

"Изумительно просто, когда грустный едешь в метро, а потом внезапно тебе приходит СМС. Обман это или нет? Все в порядке. Просто непередаваемые ощущения. Это действительно стимулирует людей остаться дома, проголосовать", – рассказала москвичка Олеся Юдина.

Другой победитель, Алексей Александрочкин, принимает участие в онлайн-голосовании уже не первый раз. По его словам, это очень удобно. Он также отметил трехдневный формат выборов, который позволяет минимизировать контакт с больными на избирательный участках.

"Электронное голосование – это идеальный вариант уйти от возможного поражения. Безусловно, это стимул к голосованию, тем более я знаю, что призов очень много, действительно. Я до сих пор не верю, что я выиграл, это невозможно", – резюмировал он.

Ранее политолог Максим Крутилин заявил, что система дистанционного электронного голосования в Москве на прошедших выборах сработала безупречно. В будущем, считает он, ДЭГ будет применяться во всех регионах России, а в столице может и вовсе стать единственным форматом проведения выборов.

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