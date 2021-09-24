В ЦИК заявили о востребованности онлайн-голосования у избирателей

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) востребовано у избирателей. Об этом в ходе заседания Центризбиркома сообщил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.

"Я считаю, что система электронного голосования сегодня востребована. Востребована основной группой электоральной, которая ждет, что же будет дальше. И мне кажется, мы должны вместе с вами поработать над теми правилами, над теми законами, которые есть. И эти правила и законы будут определять прозрачность дистанционного электронного голосования и будут определять доверие к этой системе", – подчеркнул Булаев.

Он добавил, что средний возраст участников онлайн-голосования по группам составил 26, 40 и 50 лет.

"И эта картинка накладывается на электоральную активность этих избирателей, на их выбор, на их предпочтения", – прокомментировал Булаев данные, представленные на информационном табло.

Выборы в Госдуму проходили с 17 по 19 сентября 2021 года. В реестр дистанционного электронного голосования в столице включили более 2 миллионов человек. Явка на онлайн-голосование составила 96,5%.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что практику электронного голосования следует внедрять как можно шире, однако сроки и масштаб распространения должен определять ЦИК.

