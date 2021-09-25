В Общественном штабе отметили своевременное опубликование итогов ДЭГ в ночь после выборов

20:19
Фото: Агентство "Москва"/Сандурская Софья
Техническая группа Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве подтвердила правильность расшифровки голосов, поданных с помощью ДЭГ, на прошедших выборах, заявил глава штаба Алексей Венедиктов.
"Подтверждается правильность расшифровки тех голосов, которые накоплены за три дня", – сказал Венедиктов, подчеркнув, что данные были опубликованы в 2:00 с 19 на 20 сентября.
Выборы прошли в России с 17 по 19 сентября включительно. В них приняли участие 14 партий. В семи регионах можно было проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.
По итогам голосования конституционное большинство получила "Единая Россия" – 324 кресла в Госдуме. За ней идет КПРФ с результатом 57 мандатов, затем "Справедливая Россия – За правду" – 27, ЛДПР – 21, "Новые люди" – 13. Также по одному мандату получили партии "Родина", "Гражданская платформа", Партия роста, 5 мандатов получили кандидаты, выдвинутые в порядке самовыдвижения.
Ранее в ЦИК заявили, что дистанционное электронное голосование востребовано у избирателей. При этом средний возраст участников онлайн-голосования по группам составляет 26, 40 и 50 лет.
В Мосгоризбиркоме заявили, что онлайн-голосование прошло в полном соответствии с законом
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