Движение поездов на Замоскворецкой линии метро введено в график

Движение поездов на Замоскворецкой линии Московского метрополитена введено в график. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Интервалы движения составов были временно увеличены на северном участке утром 19 апреля. Ведомство уточняло, что причиной стал человек на путях.

Ранее на южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы временно было приостановлено движение от станции "Бульвар Дмитрия Донского" до "Пражской". Это произошло из-за человека на путях. При этом в обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.

Кроме того, из-за человека на путях были увеличены интервалы движения на Кольцевой линии метро. Позже движение поездов было восстановлено.

