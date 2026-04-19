19 апреля, 09:31Транспорт
Движение поездов на Замоскворецкой линии метро введено в график
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Движение поездов на Замоскворецкой линии Московского метрополитена введено в график. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.
Интервалы движения составов были временно увеличены на северном участке утром 19 апреля. Ведомство уточняло, что причиной стал человек на путях.
Ранее на южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы временно было приостановлено движение от станции "Бульвар Дмитрия Донского" до "Пражской". Это произошло из-за человека на путях. При этом в обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.
Кроме того, из-за человека на путях были увеличены интервалы движения на Кольцевой линии метро. Позже движение поездов было восстановлено.