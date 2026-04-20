В Москве запустили просветительский проект о донорстве костного мозга "Живая связь"

В Москве стартовал просветительский проект в сфере донорства костного мозга "Живая связь". Об этом заявил директор "Городского центра профессионального и карьерного развития" Евгений Андриенко на акции "Код донора. Единство народов России" в Общественной палате РФ.

Программа включает образовательные лекции с экспертами, встречи с врачами-гематологами и разработку мер поддержки для регулярных доноров.

"В Федеральном регистре доноров костного мозга – тысячи добровольцев, и наша задача, чтобы таких людей, а также историй выздоровления становилось больше", – сказал Андриенко.

Попасть в регистр можно сдав всего несколько миллилитров венозной крови. Присоединиться к проекту смогут все желающие.

Организация работает в Москве с 2016 года. Проект "МосДонор" начинался как студенческая инициатива и вырос в общегородское движение. Донорские акции проводятся дважды в год – весной и осенью. Федеральный регистр доноров костного мозга собирает информацию о добровольцах по всей России для помощи пациентам с онкогематологическими заболеваниями.

Ранее сообщалось, что около 250 тысяч литров донорской крови собрано в столице за 2025 год. Это на 10% больше, чем в 2024-м. Кроме того, в 2025-м донорами стали около 120 тысяч горожан. При этом каждый третий из них сделал это впервые.