Новости

Новости

20 апреля, 17:27

Город

Активная реализация 7 масштабных инвестпроектов стартовала в Москве с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве с начала 2026 года стартовала активная фаза реализации 7 масштабных инвестиционных проектов (МаИП). В результате в городе появятся объекты общественно-деловой, медицинской, образовательной и промышленной инфраструктуры, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Для этих проектов выделено около 86 гектаров земли, а общая площадь строящихся объектов превысит 423 тысячи квадратных метров", – уточнил вице-мэр.

По его словам, механизм МаИП действует в Москве уже десять лет – с 2016 года. Статус позволяет инвесторам получать землю в аренду на особых условиях для строительства социальных, коммерческих, промышленных и административных объектов. Город контролирует реализацию проектов на всех этапах.

Как отметила руководитель столичного департамента городского имущества Екатерина Соловьева, механизм МаИП позволяет создавать рабочие места и улучшать качество жизни москвичей.

Проекты, перешедшие к активной фазе, расположены в четырех округах: Юго-Восточном, Западном, Северо-Восточном и Троицком. Например, на Ферганской улице в районе Выхино-Жулебино построят торговый центр площадью 6,8 тысячи квадратных метров с магазинами и фудкортом.

На Мосфильмовской улице в Раменках инвестор возведет многофункциональный медицинский комплекс на участке 2,8 гектара, который расположен рядом с крупным жилым микрорайоном и объектами городской инфраструктуры. Там разместят диагностический центр, стационар с операционным блоком, реанимацию и палаты дневного пребывания.

В районе Северном на Афанасовском шоссе началось строительство современного фармацевтического предприятия на участке более 15,5 гектара. Инвестор получил договор льготной аренды по ставке 1 рубль в год на 5 лет. Новый комплекс обеспечит стабильное наличие лекарств в медучреждениях и аптеках, а также оптимизирует логистику.

Контроль за реализацией МаИП осуществляют специалисты "Контроля Москвы" – с подготовительного этапа до ввода объектов в эксплуатацию.

Председатель комитета государственного строительного надзора Москвы Антон Слободчиков сообщил, что ведомство оформило разрешения на строительство семи объектов. Застройщики уже приступили к работам на пяти площадках. Инспекторы провели пять выездных проверок, оценивая организацию участков, бытовые городки, объем выполненных работ и качество материалов.

Ранее сообщалось, что столица в 2025 году сэкономила 219,1 миллиарда рублей благодаря предварительному расчету начальных цен на градостроительные проекты. Эту работу ведет ГКУ "Мосстройзакупки".

