Сбой произошел в работе ChatGPT

Пользователи ChatGPT по всему миру столкнулись с неполадками в работе чат-бота. Первые жалобы начали поступать около 17:04 по московскому времени, свидетельствуют данные сайта Downdetector.

Больше всего обращений поступило из Великобритании – около 3,8 тысячи. О сбоях также сообщают в Нидерландах, Германии, Франции, Бразилии, Индии, США и ряде других стран. Некоторые пользователи жалуются на проблемы с сайтом разработчика OpenAI и его веб-браузером.

Ранее россияне заявили о сбое в работе социальной сети "ВКонтакте". Всего за час на работу соцсети пожаловался 961 человек, а за сутки поступило порядка 1,4 тысячи обращений.

При этом на общий сбой указали 42% пользователей, а на неработающее мобильное приложение – 16%. На данный момент сервисы соцсети работают штатно.

