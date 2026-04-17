Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 апреля, 11:23

Технологии

Сбой произошел в работе соцсети "ВКонтакте"

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Россияне заявили о сбое в работе соцсети "ВКонтакте", следует из данных портала Downdetector.

Всего за последний час на работу соцсети пожаловался 961 человек, а за сутки поступило 1,4 тысячи обращений. На общий сбой сайта указали 42% пользователей, а на неработающее мобильное приложение – 16%. Еще 24% заявили о трудностях с получением оповещений.

Сообщения поступают из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Новосибирской и Архангельской областей.

В свою очередь, пресс-служба "Вконтакте" заявила, что сервисы соцсети работают штатно.

Ранее проблемы возникли в работе сервисов Т-Банка. По данным сервиса по отслеживанию сбоев Detector404, за сутки 14 апреля их количество превысило 2,2 тысячи.

Большинство пользователей сообщали о невозможности войти в мобильное приложение. Еще 16% жаловались на общие трудности в работе. Чаще всего о проблемах сообщали жители Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика