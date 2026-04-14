Сбой зафиксирован в работе Т-Банка

Пользователи Т-Банка столкнулись с массовыми проблемами в работе сервисов организации. Об этом свидетельствуют данные сервиса по отслеживанию сбоев Detector404.

В течение часа, начиная с 14:45, сервис зафиксировал около 1 200 жалоб, а всего за сутки их количество превысило 2 200. Большинство обратившихся (70%) сообщают о невозможности войти в мобильное приложение. Еще 16% жалуются на общие трудности в работе.

Чаще всего на проблемы жаловались жители Москвы, Московской области (по 4%) и Санкт-Петербурга (3%). Также сбои фиксируют в Самарской и Ленинградской областях (по 3%).

В прошлый раз массовый сбой в работе операторов, банков и порталов произошел в Москве 6 апреля. Жалобы поступали на проблемы в работе операторов Т2 и "Ростелеком", а также Газпромбанка. Кроме того, проблемы фиксировались в работе ряда государственных порталов, включая "Госуслуги".