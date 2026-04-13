Новости

Новости

13 апреля, 13:05

Технологии

В Wildberries объяснили сбой в работе сложностями с интернет-соединением

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Алексей Белкин

Сбой в работе сервисов маркетплейса Wildberries может быть связан с временными сложностями с интернет-соединением. Об этом Москве 24 рассказали в пресс-службе компании.

"Просим по возможности использовать стационарные источники интернет-соединения. Ситуация находится на особом контроле технических служб", – отмечается в сообщении.

Пользователи начали жаловаться на неполадки в работе Wildberries в понедельник, 13 апреля. Покупатели заявляли о проблемах с получением заказов, открытием приложения и сбоях при попытке зайти в личный кабинет.

До этого сбой произошел в работе портала "Госуслуги". О проблемах с доступом сообщали пользователи из 33 городов, включая Москву и Московскую область. Общее количество жалоб с сообщениями о неполадках составило около тысячи.

Читайте также


технологииэксклюзив

Чем опасна жизнь в квартирах без ремонта?

Новый тренд набирает популярность: молодые люди живут в квартирах с черновой отделкой

Однако это может быть крайне опасно для здоровья

Читать
закрыть

Как обезопасить себя от болезней и травм в дачный сезон?

Нередко проблемы со здоровьем у дачников связаны с хроническими заболеваниями

При этом ольшинство травм так или иначе связаны с нарушением техники безопасности

Читать
закрыть

Почему Орбан проиграл на выборах в Венгрии?

Партия "Тиса", которую возглавляет Петер Мадьяр, получила парламентское большинство на выборах 12 апреля

Виктор Орбан не уходит из политики – он становится оппозицией

Читать
закрыть

Чем опасны лунные медузы на Пхукете?

Размеры у нее некрупные, но численность бывает довольно большой

Если сок медузы попадет на губы или глаза, возможен ожог слизистых

Читать
закрыть

Что случилось с пропавшими туристами на Камчатке?

Группу туристов, которая потерялась во время похода, обнаружили 10 апреля

Из семи человек двое погибли, а остальные получили сильные обморожения

Читать
закрыть

Что стоит за трендом на повышение мужской фертильности?

"Сперммаксинг" – стремление повысить свою фертильность за счет лайфхаков и БАДов

Мужчины рекомендуют погружать половые органы в ледяную воду и есть сырой чеснок

Читать
закрыть

Как правильно провести день рождения на работе?

Новому сотруднику лучше заранее узнать о правилах

Стоит обратиться к человеку, который принимал на работу

Читать
закрыть

Как будет работать транспорт в Москве на Пасху?

Ограничение движения транспорта около кладбищ планируется в Москве 12, 19 и 21 апреля

На некоторых участках с 06:00 до 16:00 будут действовать перекрытия

Читать
закрыть

