В Wildberries объяснили сбой в работе сложностями с интернет-соединением

Сбой в работе сервисов маркетплейса Wildberries может быть связан с временными сложностями с интернет-соединением. Об этом Москве 24 рассказали в пресс-службе компании.

"Просим по возможности использовать стационарные источники интернет-соединения. Ситуация находится на особом контроле технических служб", – отмечается в сообщении.

Пользователи начали жаловаться на неполадки в работе Wildberries в понедельник, 13 апреля. Покупатели заявляли о проблемах с получением заказов, открытием приложения и сбоях при попытке зайти в личный кабинет.

До этого сбой произошел в работе портала "Госуслуги". О проблемах с доступом сообщали пользователи из 33 городов, включая Москву и Московскую область. Общее количество жалоб с сообщениями о неполадках составило около тысячи.

