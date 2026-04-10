Пользователи Telegram пожаловались на работу мессенджера

Пользователи Telegram столкнулись с проблемами в работе мессенджера, следует из данных портала Detector404.

За последний час поступило 630 жалоб, тогда как общее число за последние сутки превысило 3,1 тысячи. Наибольшее количество обращений фиксируется от жителей России, проживающих, в частности, в Санкт-Петербурге, Москве и Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.

Также проблемы возникли у пользователей из Нидерландов и США. Порядка половины жалоб касаются сбоев в мобильном приложении, еще часть сообщает об общих неполадках и неработающих оповещениях.

Ограничения работы Telegram в России продолжаются с 10 февраля из-за нарушения законов страны. Аналитик Эльдар Муртазин предположил, что мессенджер может повторить судьбу видеохостинга YouTube, назвав возможное снятие санкций с платформы "невероятным развитием ситуации".

Для обхода ограничений в App Store было добавлено альтернативное приложение Telega. Оно позиционировало себя как мессенджер со "стабильным доступом", который достигался благодаря встроенному прокси. Однако в начале апреля программа исчезла из онлайн-магазина компании Apple.