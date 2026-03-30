Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
30 марта, 20:25

Технологии
Главная / Новости /

Аналитик Муртазин: Telegram в России может повторить судьбу YouTube

Фото: Агентство "Москва"/Ульяна Чухаркина

Мессенджер Telegram может повторить судьбу YouTube в России. Об этом в эфире радио КП заявил аналитик Эльдар Муртазин.

"Различные чиновники говорили успокаивающие речи о том, что вот-вот с Google договорятся, хотя на фоне тех штрафов и судебных выплат, которые есть в России, договориться было невозможно от слова совсем. Вероятность того, что Telegram будет выполнять российское законодательство, – она нулевая", – отметил он.

Эксперт напомнил, что Telegram имеет штрафы, которые наслаиваются. В связи с этим аналитик назвал снятие ограничений с мессенджера "невероятным развитием ситуации".

При этом он уверен, что полного ограничения с 1 апреля не будет, поскольку против мессенджера уже применяются все возможные механизмы блокировок.

Муртазин заметил, что аудитория Telegram не упала, как и у YouTube.

"Она как была, так и существует, несмотря на все блокировки. Поэтому, я думаю, для них действовать таким образом, чтобы договариваться и выплачивать огромные (штрафы. – Прим. ред.), бессмысленно", – добавил он.

Как писали СМИ, блокировка Telegram может произойти 1 апреля. В свою очередь, в Роскомнадзоре указывали, что по этому вопросу не имеют дополнительной информации.

Член СПЧ Александр Ионов заявил о высокой вероятности того, что команда сервиса выполнит требования законодательства, после чего работа платформы будет восстановлена. Он также назвал выдвигаемые требования к площадке абсолютно адекватной повесткой.

Более 3 тыс пользователей за сутки сообщили о проблемах с работой Telegram в России

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика