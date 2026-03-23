Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

23 марта, 13:45

Технологии

Суд оштрафовал Telegram на 10,5 млн рублей

Фото: depositphotos/wichayada69@gmail.com

Таганский суд Москвы назначил Telegram штраф в размере 10,5 миллиона рублей за отказ удалить контент, связанный с экстремистской деятельностью и пропагандой ЛГБТ (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ), передает РИА Новости.

Мессенджер привлекли к ответственности за нарушения по частям 2 и 4 статьи 13.41 КоАП РФ.

По части 2 Telegram обвинили в отказе удалить информацию об алкогольной продукции, нетрадиционных сексуальных отношениях и порнографии. Взыскание составило 3,5 миллиона рублей.

По части 4 суд оштрафовал Telegram на 7 миллионов рублей за неудаление запрещенной информации об экстремистской деятельности.

Ранее мессенджер был оштрафован на 35 миллионов рублей за неудаление запрещенной в России информации. Компанию признали виновной в 5 эпизодах административного правонарушения.

В частности, администрация Telegram не удалила сведения о способах изготовления наркотических и психотропных веществ, а также материалы с порнографическими изображениями.

Кроме того, с 10 февраля в России действуют ограничения на использование сервиса. По информации Роскомнадзора, причиной такого решения стало несоблюдение законов.

Эксперты считают, что мессенджер уже начали блокировать в России. 14 марта на его некорректную работу жаловались почти 6 тысяч раз, 15 марта – 12 тысяч. 16-го числа было зафиксировано более 8,1 тысячи жалоб. СМИ писали, что полная блокировка мессенджера ожидается в начале апреля.

Роскомнадзор регулярно штрафует мессенджер Telegram за нарушения

Читайте также


судытехнологии

Главное

К чему может привести игнорирование депрессии?

Запущенная клиническая депрессия может привести к изменениям в мозге

Может постепенно ухудшиться память и способность концентрироваться

Читать
закрыть

Внедрят ли "белый список" в работу домашнего интернета?

IT-отделам московских провайдеров поручили запустить систему в кратчайшие сроки

Однако в Минцифры эту информацию опровергли

Читать
закрыть

Как накажут депутата Самокиша за посты о смерти Чака Норриса?

В Госдуме могут рассмотреть вопрос о лишении мандата депутата

Самокиш может не пройти в новый созыв Госдумы

Читать
закрыть

Почему в Сети высмеивают когнитивное состояние Трампа?

Пользователи указывают на оговорки, ограниченный словарный запас и нестандартные шутки

Эксперты уверены: это можно соотнести с возрастом Трампа

Читать
закрыть

Могут ли предпочтения в музыке говорить об уровне IQ?

Любители меланхоличной музыки обладают более высокими когнитивными способностями

Однако психологи уверены: предпочтения связаны с личностными особенностями

Читать
закрыть

Как в России помогают студенческим семьям?

Студенческим семьям выплатят не менее 200 тысяч рублей при рождении ребенка

Семьи с детьми получают единое пособие и ряд других социальных гарантий

Читать
закрыть

Как бороться с лудоманией в России?

Минфин может объявить о легализации онлайн-казино в апреле 2026 года

Введение онлайн-казино в правовое поле станет дополнительным доходом для бюджета РФ

Читать
закрыть

Чем уникален день весеннего равноденствия 20 марта?

Сегодня день и ночь будут длиться по 12 часов на всей территории земного шара

Ежегодно день весеннего равноденствия начинается в разное время

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика