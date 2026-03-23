Суд оштрафовал Telegram на 10,5 млн рублей

Таганский суд Москвы назначил Telegram штраф в размере 10,5 миллиона рублей за отказ удалить контент, связанный с экстремистской деятельностью и пропагандой ЛГБТ (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ), передает РИА Новости.

Мессенджер привлекли к ответственности за нарушения по частям 2 и 4 статьи 13.41 КоАП РФ.

По части 2 Telegram обвинили в отказе удалить информацию об алкогольной продукции, нетрадиционных сексуальных отношениях и порнографии. Взыскание составило 3,5 миллиона рублей.

По части 4 суд оштрафовал Telegram на 7 миллионов рублей за неудаление запрещенной информации об экстремистской деятельности.

Ранее мессенджер был оштрафован на 35 миллионов рублей за неудаление запрещенной в России информации. Компанию признали виновной в 5 эпизодах административного правонарушения.

В частности, администрация Telegram не удалила сведения о способах изготовления наркотических и психотропных веществ, а также материалы с порнографическими изображениями.

Кроме того, с 10 февраля в России действуют ограничения на использование сервиса. По информации Роскомнадзора, причиной такого решения стало несоблюдение законов.

Эксперты считают, что мессенджер уже начали блокировать в России. 14 марта на его некорректную работу жаловались почти 6 тысяч раз, 15 марта – 12 тысяч. 16-го числа было зафиксировано более 8,1 тысячи жалоб. СМИ писали, что полная блокировка мессенджера ожидается в начале апреля.

