29 марта, 11:20

Технологии
Член СПЧ Ионов: есть высокая вероятность восстановления работы Telegram в России

Фото: depositphotos/wichayada69@gmail.com

Есть высокая вероятность того, что команда мессенджера Telegram выполнит требования российского законодательства, после чего работа платформы будет восстановлена в России. Об этом ТАСС сообщил председатель комиссии Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) по международному сотрудничеству в области прав человека Александр Ионов.

По словам собеседника агентства, администрация Telegram может договориться с РФ и выполнить те условия, которые требуются, особенно в части экстремизма и тех каналов, которые несут угрозу для национальной безопасности страны.

Ионов назвал выдвигаемые требования к площадке абсолютно адекватной повесткой. Он уточнил, что в команде мессенджера ее обсуждают.

Ограничения на использование сервиса в России действуют с 10 февраля. Как пояснили в Роскомнадзоре, причиной этого решения стало несоблюдение российских законов.

СМИ писали, что блокировка мессенджера может произойти 1 апреля. При этом в РКН заявили, что не имеют дополнительной информации по этому вопросу.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков посоветовал гражданам не беспокоиться о сложившейся ситуации и активнее пользоваться мессенджером MAX.

Роскомнадзор регулярно штрафует мессенджер Telegram за нарушения

