29 марта, 09:38

Мадуро с женой обратились к венесуэльцам и поблагодарили их за поддержку

Фото: Getty Images/Carlos Becerra

Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес, содержащиеся под стражей в федеральном изоляторе в Нью-Йорке, впервые обратились к венесуэльцам и поблагодарили их за поддержку. Их заявление опубликовано на странице Мадуро в соцсети Х.

"До нас дошли ваши письма и ваши молитвы. Каждое слово любви, каждый жест заботы, каждое выражение поддержки наполняют нашу душу и укрепляют нас духовно", – указано в публикации.

Супружеская пара призвала соотечественников продолжить работу над поддержанием мира в стране, укреплением национального единства, стремлением к примирению, прощению и объединению.

"Пусть никто не сойдет с пути диалога сосуществования и уважения, потому что это путь родины, это путь добра", – говорится в обращении.

Ранее венесуэльский лидер направил своей стране молитву и послание веры. Он призвал венесуэльцев быть стойкими, процитировав цитату из Библии о силе веры, способной "сдвигать горы".

В начале января США провели военную операцию в Венесуэле, в ходе которой захватили и вывезли из страны Мадуро и Флорес. Американский президент Дональд Трамп обвинил их в наркотерроризме.

Трамп утверждает, что США теперь управляют Венесуэлой

