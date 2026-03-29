Парламентская делегация РФ доложит Путину об итогах визита в США

Депутаты Госдумы, посетившие США для консультаций с конгрессменами, передадут Владимиру Путину всю информацию о состоявшихся там контактах. Об этом ТАСС заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Мы надеемся, что за этими контактами последуют новые, может быть, более содержательные", – отметил политик.

По его словам, визит российских парламентариев в Соединенные Штаты несет много пользы. Он добавил, что отношения Москвы и Вашингтона в последние годы опустились до низшей точки в истории, и сейчас важны даже первые, робкие попытки их восстановить.

Первая встреча российских депутатов с американскими коллегами состоялась 26 марта. Как указали участники встречи, переговоры прошли "замечательно", а стороны достигли "хороших результатов". Парламентарии также договорились с конгрессменами о работе группы по связям между законодательными органами двух стран.

Вторая встреча между политиками прошла 27 марта. В ходе нового раунда переговоров стороны обсудили почти все запланированные вопросы, рассказывал посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев.

В свою очередь, зампред думского комитета по международным делам Вячеслав Никонов указал, что визит парламентской делегации в США, возможно, будет способствовать организации личной встречи Путина и американского лидера Дональда Трампа.